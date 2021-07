La Repubblica | Arriva Hysaj: Sarri avrà il suo terzino. Ritardi per Basic

Come previsto, sarà Hysaj il secondo colpo dell’estate laziale. Dopo Kamenovic, è in arrivo il terzino fortemente voluto da Maurizio Sarri: accordo per un quadriennale da 1,8 milioni netti a stagione, più opzione fino al 2026. Prima della firma, l’indice di liquidità impone cessioni. Lo fa capire il ds Tare: “Se verranno presentati nuovi acquisti ad Auronzo? Stiamo risolvendo i problemi che abbiamo, poi la squadra verrà man mano rinforzata con quelle che saranno le necessità”, ha detto il direttore sportivo nel corso della presentazio ne del ritiro di Auronzo (in programma 4 amichevoli). E su quella di Sarri, che il 7 sarà nella Capitale: “Stiamo valutando con il presidente Lotito, presto decideremo se farla ad Auronzo o qui a Roma. Speriamo la nuova stagione sia piena di gioie per noi“. L’allenatore aspetta altri acquisti, tra cui Felipe Anderson (trattativa serrata con il West Ham, si cerca di limare le distanze per il trasferimento a titolo definitivo) e il centro campista Basic del Bordeaux. Ieri la squadra francese è stata retrocessa in Ligue 2 per problemi finanziari: immediato il ricorso, ma inevitabile un ritardo nell’operazione, perché ora la Lazio deve aspettare il 12 luglio per trattare con il nuovo proprietario. Resta viva la pista Brandt. Ceduto in Polonia, al Warta Poznan, il giovane Czyz. LaRepubblica

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: