La Repubblica | La nuova maglia verde acqua non piace ai tifosi: “Noi celesti”

Non era questo che intendevano i tifosi della Lazio per rivoluzione. La maglia principale della prossima stagione sarà verde acqua: mai successo, una svolta epocale. Che i sostenitori biancocelesti – perché quelli sono i colori della Lazio – hanno preso malissimo. Anche se chi l’ha vista in anteprima assicura sia bellissima. In questo caso, l’aspetto estetico diventa un dettaglio trascurabile: «Una scelta inaccettabile», urlano i tifosi scatenati nelle radio. Il verde rappresenta la speranza, va bene, ma la maglia della Lazio deve avere i colori del cielo, è così dal 1900, invece stavolta sarà diverso. «La tradizione non si tocca», «Ditemi che non è vero», «Non scherziamo», i concetti ripetuti sui social. Tutti sconcertati, difficile accettare un cambiamento del genere. In realtà Marco Canigiani, responsabile del marketing, aveva anticipato novità, ma non si pensava a qualcosa di così clamoroso: <<Forse ci potrà essere qualche discussione (oh sì, ndr), vedremo cosa succederà. Potrebbe arrivare qualche sorpresa, ci divertiremo. La Macron ha sempre realizzato maglie bellissime», aveva detto Canigiani. In effetti le casacche della Lazio in questi anni sono state quasi tutte esteticamente pregevoli, a partire dalla mitica “maglia bandiera” tornata la principale nella stagione 2018-2019. All’improvviso, il cambio di rotta che fa discutere. All’Olimpico, nelle partite in casa, vedremo la Lazio in verde acqua. L’ufficialità arriverà la prossima settimana, pima del ritiro di Auronzo presentato ieri. Si spera almeno che il celeste compaia in una delle altre due divise, quella da trasferta e la terza, ma non ci sono certezze in questo senso, anzi: oltre alla rivoluzione “sarrista“, anche quella sui colori. La prima però fa sognare i laziali, la seconda li sta facendo disperare. Che sia un’estate di cambiamenti non ci sono dubbi. Ieri ha annuncia to il suo addio Alessandro Matri, nell’ultima stagione collaboratore del ds Tare: «Dopo un periodo di riflessione, ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale», ha scritto su Instagram. Probabile che diventi commentatore per Dazn. Ora Tare cerca un altro braccio destro sul mercato. Periodo di riflessione anche per il club manager Peruzzi, che ha il contratto fino al 2023: la Lazio conta su di lui, presto il colloquio con il presidente Lotito. Che oggi dovrà comunicare alla Figc le richieste integrazioni sul trust che gestirà la Salernitana per i prossimi 6 mesi, con l’obiettivo di vendere la società al miglior acquirente. Ha tempo, Lotito, fino a stasera per risolvere la questione che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi della squadra campana: altrimenti il club rischia l’esclusione dalla Serie A. LaRepubblica/Giulio Cardone

