Passano i giorni, ma la delusione in casa Lazio Primavera per la retrocessione non tende a diminuire. Il k.o. nel play-out contro il Bologna ha aperto tante ferite e lacerazioni nel gruppo biancoceleste che negli ultimi giorni ha visto gli addii di Gabriel Pereira e Czyz oltre al mancato rinnovo di Franco, attualmente svincolato. Mentre si medita sul futuro, il portiere Alessio Furlanetto, ai box nel finale di stagione per un infortunio alla caviglia, è tornato sul campionato terminato tramite il suo profilo Instagram: “Si è conclusa un’altra stagione con questa maglia, piena di emozioni e purtroppo delusioni perché non è finita come volevamo. Ora un po’ di vacanza per ricaricare le energie per poi tornare più forti di prima”.

