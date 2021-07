L’ex calciatore Shearer attacca Immobile dopo la prestazione con il Belgio: “Patetico e imbarazzante!”

Ciro Immobile, nel bene o nel male, attira verso di sè commenti ogni volta che scende in campo. Se nelle prime due uscite dell’ Italia agli Europei l’attaccante laziale ha trovato il gol, nelle successive due volte in cui è stato schierato da Mancini ha faticato ad andare a segno con la prestazione di ieri con il Belgio nella quale è apparso sottotono, seppur sempre nel vivo del gioco degli azzurri. Il passaggio del turno dell’Italia non è così bastato ad evitare critiche a King Ciro, che ha anche ricevuto l’attacco molto duro, e ingeneroso, da parte dell’ex calciatore ed allenatore Alan Shearer che gli ha regalato due appellativi molto pesanti, definendolo patetico ed imbarazzante.

