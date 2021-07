Mostra la Lazionale, l’avv. Mignogna: “Oggi alle 17 inauguriamo il pannello sulla vittoria negata dello Scudetto 1915”

Oggi pomeriggio molti tifosi laziali, tramite i social, si sono dati appuntamento alle h. 17 per andare a vedere la Mostra “La Lazionale” organizzata da Agostino Lattuille al Palazzo di Santa Chiara, sito nell’omonima piazza nei pressi del Pantheon.

Con l’occasione, alla presenza del “Sodalizio” della Tribuna Tevere sarà inaugurato il pannello dedicato allo Scudetto 1915 e realizzato in collaborazione col Centro Studi 9 Gennaio 1900, che ripercorrerà le tappe e vicende del Campionato della Grande Guerra, la “vittoria negata” alla Lazio e la sua successiva rivendicazione ex aequo e che andrà ad inserirsi all’interno di in una mostra unica, ricca di maglie e cimeli storici, in cui si potrà toccare con mano il segno che tanti miti biancazzurri, indossando i colori della Prima Squadra della Capitale, hanno lasciato su quelli azzurri della Nazionale Italiana.

Roma, lì 3 Luglio 2021

Avv . Gian Luca Mignogna

Lo riporta Laziostory.it

