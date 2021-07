Salernitana, inviata la documentazione richiesta alla FIGC

La Salernitana, tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha comunicato l’invio della documentazione richiesta alla FIGC per quanto riguarda il trust che deve essere approvato e che dovrà traghettare la squadra campana fino all’acquisto del club da parte del nuovo proprietario, il successore di Lotito che non può essere in possesso di due squadre all’interno dello stesso campionato. Questa la nota: “L’U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: