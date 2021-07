SOCIAL | Andreas Pereira è tornato a Manchester – FOTO

Con la fine della stagione e la scadenza dei prestiti il 30 giugno 2021 alcuni giocatori biancocelsti hanno fatto ritorno nelle proprie squadre. Tra questi c’è Andreas Pereira, che non ha trovato fortuna a Formello, nonostante avesse un ottimo potenziale. Il centrcampista è tornato in Inghilterra, di preciso a Manchester dove rimarrà in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro. Con una foto su Instagram ha così scritto: “My view fort the next days”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: