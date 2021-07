SOCIAL| Immobile esulta: “Emozioni uniche, siamo in semifinale” – FOTO

L’Italia è in semifinale di Euro 2020. Dopo una partita indirizzata già nel primo tempo, nonostante una sofferenza sul finale, la nazionale è riuscita a qualificarsi per la sfida di Wembley contro la Spagna. Esulta tramite il proprio profilo Instagram Ciro Immobile, con una foto che ritrae la squadra festeggiare in gruppo e la frase: “Emozioni uniche. Forza Azzurri, siamo in semifinale“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

