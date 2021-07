SOCIAL| Svelata la nuova maglia home “green” della Lazio – VIDEO

La Lazio ha svelato, tramite i propri canali social, la maglia home della prossima stagione. La maglia è stata presentata con un video in cui viene spiegata la concezione che c’è dietro questa maglia, con la voce narrante di Pino Insegno. Le maglie saranno ecologiche, “green”, per l’appunto. “Lazio e Macron insieme per il pianeta” è la frase finale del video, al centro della concezione delle nuove maglie. Le nuove maglie saranno fatte, appunto, col “tessuto green”, nato dalle bottigliette di plastica usate.

