A difesa di Ciro Immobile

L’unica nota stonata della vittoria contro il Belgio dell’Italia, è stata la prestazione di Ciro Immobile. Troppi controlli sbagliati, troppo egoista in alcune occasioni, dove avrebbe potuto appoggiare il pallone ai compagni, invece di tentare in tutti i modi il tiro in porta. Tutto vero, ma il bomber della Lazio e della Nazionale, merita tutte le critiche ricevute? Assolutamente no.

Tra giornalisti e tifosi – sui social e non – si è levata una critica generale sulla sua prestazione. Legittima, se si guarda al caso unico del Belgio, ma non in generale. Il gioco dell’Italia continua a non essere congeniale al suo modo di crearsi lo spazio in campo, con Roberto Mancini che lo utilizza ancora come una punta centrale ‘boa’ e non sfrutta i suoi movimenti a cercare la profondità. L’Italia è comunque un macchinario perfettamente oliato e i risultati stanno dando ragione al CT, per fortuna sua ma soprattutto nostra che stiamo gioendo insieme a loro. Rimane, però, la vicenda di Immobile, che avrebbe potuto dare ancor di più un maggiore apporto alla squadra.

Il numero 17 della Nazionale continua in ogni caso a fare egregiamente il suo lavoro: tiene alta la squadra, fa preoccupare le difese avversarie e lascia maggiormente libere le ali, Insigne e Berardi/Chiesa, che tanto bene stanno facendo in questo Euro 2020. Ieri sera, al termine di Ucraina-Inghilterra, qualche addetto ai lavori ha finalmente preso le sue difese. Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, durante la trasmissione Euro Show ha risposto alle critiche su Immobile: “Prima di criticarlo ce ne vuole. E’ il capocannoniere dell’Italia, ma di cosa stiamo parlando? Ha giocato male contro il Belgio, è vero, ma ha comunque già fatto due gol ad Euro 2020 mica zero!”. Osservazione corretta, ma purtroppo quando si guarda a Ciro Immobile, l’oggettività di tutti scompare. Tranne per i laziali, sempre pronti a difenderlo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: