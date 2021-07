Calciomercato Lazio, questa può essere la settimana decisiva per il futuro di Correa

Da giorni si parla dell’interesse di due club, il Tottenham e il PSG, per l’attaccante numero 11 biancoceleste, Joaquin Correa. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà questa settimana si entrerà nel vivo delle trattative per portare l’argentino in Premier League in un caso o nella Ligue 1 nell’altro.

#Correa, in settimana si entra nel vivo con #PSG e #Tottenham, oggi in quest’ordine — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 4, 2021





