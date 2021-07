ESCLUSIVA – Stefano Fedon: “Voglio accogliere la squadra con questo striscione, è da parte di tutto il popolo biancoceleste. Con Dusan Basta scherzavamo sempre”

Nei prossimi giorni si tornerà al Quartier Generale di Formello, i giocatori svolgeranno le visite mediche per poi rispondere agli ordini del Comandante Maurizio Sarri e del suo staff. Poi ci sarà la partenza per Auronzo di Cadore, meta storica del ritiro estivo tra le Tre Cime di Lavaredo. Quest’anno sarà un ritiro diverso, non solo per il cambio allenatore ma anche perché ad accogliere la squadra e il tecnico ci sarà Stefano Fedon, 64 anni, cittadino auronzano e tifoso della Lazio fin dal primo ritiro. Stefano ha pronta una sorpresa per il tecnico, e ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it. Ecco le sue parole.

Raccontaci subito che cosa hai creato per accogliere il nuovo allenatore?

“Due anni fa avevo già fatto uno striscione in occasione della vittoria della Coppa Italia, e quest’anno volevo replicarmi per Maurizio Sarri. L’idea invece di questo striscione è partita da me e poi prodotta e lavorata da una tipografia qui in Cadore. Sono riusciti a realizzare questa mia idea senza problemi, e io l’ho voluta fare senza alcuna difficoltà. Sono stato spinto dal semplice amore per la Lazio. Una cosa che mi piacerebbe fare è quella di accogliere la squadra con il manifesto fatto da me ma che definisco di tutto il popolo laziale. Spero si possa fare, sarebbe l’ideale. Mi auguro possa essere un buon auspcio per la prossima stagione.”

Parlaci di te, laziale e di Auronzo come nasce la passione per i colori biancocelesti?

“Io sono cittadino auronzano e pur avendo una certa età credo non sia mai troppo tardi per avvicinarsi ad una squadra. Mi sono affezionato tantissimo alla Lazio da quando iniziò a venire qui in Cadore. La mia prima trasferta fu ad Udine ed ero emozionato come un bambino. Poi qui nella provincia di Bolzano sono tutti interisti, milanisti o juventini, ed io simpatizzavo Juve per il grande Dino Zoff. Ma prima non seguivo benissimo il calcio, oggi invece non mi sembra neanche vero. Non so come descrivere questa mia emozione e passione. Mi sono attaccato molto a questa squadra, nonostante mi definisco ‘l’ultimo arrivato sul carro’. Tra l’altro in questi anni di tifo biancoceleste ho fatto avvicinare a questa mia passione mia madre di 78 anni.”

Siamo ormai al 14esimo anno di ritiro ad Auronzo di Cadore, che emozione è per te?

“E’ per me un’emozione fortissima, che nasce proprio dal primo momento in cui li vedo arrivare con il pullman e dopo sembra quasi che l’emozione sfumi ma perché entro più in contatto con ognuno di loro. E’ come se fossimo amici, ad esempio con Radu ci diamo la mano ogni volta e sembra proprio di avere confidenza con lui. Il ritiro della Lazio ad Auronzo per me è stata una buonissima iniziativa per permettere a noi del Cadore di scorpire le carte ed aprirci al turismo”.

Hai qualche aneddoto da raccontare e che hai vissuto in questi anni con la Lazio?

“Mi ricordo che con Dusan Basta ogni volta checi vedevamo, siccome io sono calvo, mi diceva ‘Ei Collina come va?’. Ovviamente scherzando, ed era un qualcosa che mi faceva sorridere e divertire. Poi anche con Radu ho un bel rapporto ci salutiamo ogni volta dandoci la mano come se fossimo amici”.

Un giudizio su Maurizio Sarri?

“Speriamo che Sarri ci porti in alto e sempre più in alto. Voglio vederlo all’opera, e in questi casi ci vuole un buon allenatore ma anche una buona squadra per andare avanti. Noi qui in Veneto diciamo che ‘Ci servono i schei’. Investendo soldi porti a casa più risultati”.

Felipe Anderson è un nome caldo per il ritorno in biancoceleste, saresti contento?

“Vorrei rivederlo, e sarebbe l’ideale per poter andare avanti e adatto al modulo di Sarri. Poi farà piacere qualsiasi giocatore dovesse arrivare, però se si potesse fare un po’ di più non sarebbe male”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: