Euro2020, un italiano sul podio dei calciatori che hanno percorso più km: la classifica

Come diffuso dalla Uefa e riportato anche da Sky Sport, sul podio dei calciatori di Euro 2020 che hanno percorso più km c’è anche un giocatore italiano. Il centrocampista della Nazionale Italiana, Jorginho, è infatti al terzo posto della classifica con 57.7 km percorsi in 465 minuti giocati. Questa la speciale classifica dei primi dieci ‘maratoneti’:

Pedri (Spagna) 61.5 km in 509 minuti

Soucek (Rep. Ceca) 57.8 km in 450 minuti

Jorginho (Italia) 57.7 km in 465 minuti

Freuler (Svizzera) 56.1 km in 461 minuti

Coufal (Rep. Ceca) 55.8 km in 450 minuti

Zinchenko (Ucraina) 53.9 km in 480 minuti

Laporte (Spagna) 53.2 km in 510 minuti

Karavaev (Ucraina) 52.9 km in 480 minuti

Maehle (Danimarca) 52.6 km in 450 minuti

Koke (Spagna) 52.5 km in 411 minuti

Questa invece la classifica dei soli giocatori in maglia Azzurra (con almeno 90 minuti giocati):

Jorginho 57.7 Km in 465 minuti

Spinazzola 43.2 km in 379 minuti

Bonucci 42.9 km in 435 minuti

Barella42.2 km in 333 minuti

Insigne 40.3 km in 337 minuti

Di Lorenzo 39.8 km in 345 minuti

Immobile 39.7 km in 329 minuti

Berardi 28.4 km in 250 minuti

Verratti 28.2 km in 231 minuti

Chiesa 27.5 km in 245 minuti

Locatelli 26.6 km in 213 minuti

Acerbi 25.5 km in 231 minuti

Donnarumma 24.1 km in 479 minuti

Chiellini 22.1 km in 204 minuti

Pessina 19.5 km in 144 minuti

Belotti 17.2 km in 151 minuti

Toloi 13.1 km in 111 minuti

Emerson Palmieri 12 km in 101 minuti

