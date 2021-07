Il Messaggero | Green, non verde. La eco-maglia è biancoceleste

Come riportato da Il Messaggero, sono stati giorni di attesa: dubbi, perplessità e qualche polemica sulla nuova maglia per la stagione 2021/21 della S.S.Lazio. Sui social, si diffonde la notizia che le divise ufficiali sarebbero state verdi, un colore molto lontano dalla tradizione biancoceleste. Ieri, svelato il mistero: la nuova prima maglia, rigorosamente biancoceleste, è green. Ma “green” nel senso che è frutto di un progetto ecologico, che non ha nulla a che vedere con il colore.

