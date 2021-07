Il Messaggero | Ora Immobile va controvento e il posto non è più garantito. Ma i laziali sono al suo fianco

Europei, Immobile al centro delle polemiche.

Come riportato da Il Messaggero, Shearer, il centravanti dell’Inghilterra critica l’atteggiamento dell’attaccante azzurro nell’occasione del gol di Barella: “Non ho nemmeno voglia di farmi una risata. Si può vedere come dia un’occhiata all’arbitro ancora prima di capire cosa sia successo. Patetico e imbarazzante”.

Indipendentemente dall’episodio della scorsa gara contro il Belgio, Immobile è il miglior marcatore azzurro in attività con 15 reti. Ha migliorato la sua striscia positiva, dando ragione a Mancini che gli ha garantito il posto: 5 gol nelle ultime 5 partite da titolare. Il trend positivo, però, si è interrotto dalla partita contro l’Austria. Il paradosso è che Ciro, specialista quando c’è da chiamare la verticalizzazione, soffre proprio il gioco propositivo dell’Italia. In contropiede è più a suo agio. Al momento nessun giocatore sembra poterlo sostituire. Dunque, massimo impegno e massimo attaccamento del laziale: “Baratterei i miei gol per vincere il trofeo”.

Forte il sostegno dei tifosi biancocelesti che difendono Immobile sui social: “Ciro viene massacrato solo perchè gioca con la Lazio, se stava al Milan o alla Juve non succedeva“. E se questo non bastasse, ricordano altre sceneggiate in azzurro che videro protagonisti calciatori come Totti, Vieri, Balotelli e Cassano.

