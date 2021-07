Il Tempo | Felipe pronto a tornare

In discesa la trattativa per riportare il brasiliano a Formello. Tare tratta anche Brandt e Basic.

Come riportato da Il Tempo, la maglia 7 è lì che freme per tornare al suo vecchio proprietario. Continui contatti con la squadra e lo stesso giocatore è disposto a decurtarsi del 50% lo stipendio. Roma, insomma, è la sua seconda casa e spera di poterci tornare. Ad oggi, Felipe non rientra nei piani del West Ham, che chiede per il suo cartellino circa 11 milioni. La Lazio ne ha offerti meno di 6, tuttavia si può chiudere tra i 7 e gli 8 (molto dipenderà dai bonus). Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, l’intenzione è quella di portare Felipe ad Auronzo e fargli iniziare il ritiro agli ordini di Sarri, uno dei suoi maggiori estimatori (sarebbe perfetto per il 4-3-3). Il suo ritorno è sempre più vicino: sarà lui quindi il primo rinforzo per il reparto offensivo, aspettando la cessione di Correa (il Psg offrirebbe anche Sarabia come contropartita) che potrebbe garantire alla società biancoceleste l’acquisto di Julian Brandt.

In Serie A, restano aperte le ipotesi di Ilicic, Orsolini e Bernardeschi. E poi c’è da sbloccare l’affare Basic: il croato classe 1996 avrebbe una clausola nel suo contratto per svincolarsi in caso di discesa in Ligue 2. Il club è pronto a fare ricorso, i tempi quindi potrebbero allungarsi notevolmente. La soluzione alternativa potrebbe essere quella di un maxi sconto rispetto ai 10 milioni richiesti dai girondini. Domani, invece, Hysaj dovrebbe firmare un contratto di quattro anni con la Lazio.

