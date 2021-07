La Repubblica | Lazio, “Indice di liquidità”: i segreti del paletto che blocca il mercato

Altro che Mourinho, il vero incubo dei tifosi laziali è l’indice di liquidità.

Come riportato da La Repubblica, il mercato biancoceleste rischia di essere bloccato dal parametro della Figc: il rapporto tra attività e passività correnti, che deve essere inferiore o uguale a 0,8. In parole molto semplici, si tratta della relazione tra soldi disponibili (più i crediti esigibili entro i 12 mesi) e debiti. Se il numero ottenuto dal rapporto non dovesse rispettare gli standard della Figc, non sarebbe possibile ai club tesserare i calciatori acquistati. Entro il 30 settembre Lazio, Roma, Juve, Milan, Cagliari, Sassuolo e Bologna dovranno sistemare il proprio indice di liquidità: tra le possibili soluzioni c’è anche l’aumento di capitale (vedi la Juve), ma la strada preferita resta quella del “vendere e poi comprare”, puntando sulle cessioni. Il club biancoceleste si ritrova con un indice di liquidità negativo a causa della pandemia e della strategia della società di trattenere i giocatori migliori, nonostante le offerte, con conseguente aumento del monte ingaggi della prima squadra.Incidono nel parametro, oltre ai cartellini, anche gli stipendi al lordo (annuali).

Spiegate ora le parole di Tare che aveva detto che prima di annunciare acquisti “dobbiamo risolvere i nostri problemi”. La Lazio lavora alle cessioni, la Lazio, ma nello stesso tempo vuole mettere presto a disposizione di Sarri i nuovi giocatori: “prenotato” Hysaj (accordi fatti), Felipe Anderson e Basic. Per quest’ultimo, la trattativa con il Bordeaux verrà chiusa a metà luglio, con il nuovo, ricchissimo proprietario che sta rilevando il club francese. Il mercato della Lazio verrà poi completato da un difensore (riserva di Luiz Felipe) e un altro attaccante esterno: in ballo Brandt, Orsolini e Sanabria, se andrà in porto lo scambio con Correa.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: