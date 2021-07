TMW | Lazio, Vavro: “Ecco perché sono andato via. Sarri mi ha motivato a restare”

Denis Vavro, dopo aver trascorso una stagione in prestito all’Huesca, tornerà nella Capitale.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il difensore biancoceleste ha spiegato cosa lo ha spinto ad andarsene in Spagna e perchè vorrebbe tornare a giocare a Roma. In un’intervista, rilasciata in Danimarca, aveva dichiarato: “Dopo le vacanze tornerò a Roma. Con l’arrivo di un nuovo tecnico sarò ancora più motivato. Inzaghi non non mi voleva, mi aveva anche messo fuori squadra. Per questo me ne sono andato”. Adesso la decisione spetta a Sarri e Tare. Chi tenere alla Lazio e chi cedere nuovamente. Vavro, fermato agli Europei causa Covid, ha voglia di riscatto.

