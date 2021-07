TuttoSport | Lotito: stesso trust. La Figc non è convinta

Caso Salernitana: mercoledì il verdetto.

Come riportato da TuttoSport, si attende il giudizio della Figc sul nuovo modello di Blind Trust presentato da Lotito e Mezzaroma. Si tratta di un documento, che verrà analizzato da un Consiglio Federale ad hoc, che sancirà la definitiva uscita di scena dei due imprenditori dalla gestione del club. Nonostante le parole dell’avvocato Gentile, il materiale presentato sembrerebbe non soddisfare in pieno le richieste della Figc:

sono stati proposti due trustee (l’invito della Figc era di sceglierne in numero dispari); la scelta dell’amministratore delegato ricaduta su Marchetti (figura individuata dai proprietari e non da un ente terzo).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: