Verso Italia-Spagna, Azpilicueta: “Azzurri forti e difficili da affrontare. Jorginho? Spero non sia protagonista!”

Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea e della nazionale spagnola, che martedì affronterà l’Italia nella semifinale degli Europei, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. Il classe ’89 ha analizzato la sfida contro gli Azzurri:

“L’Italia è una Nazionale forte che sta ottenendo ottimi risultati ha cambiato stile di gioco e cerca di tenere il pallone e di giocarlo di più. È una squadra molto difficile da affrontare. Dagli allenatori italiani ho imparato davvero tanto. Ciò che ricordo è il carattere competitivo e il lavoro che ognuno portava con la sua idea di gioco: avevano tutti filosofie di gioco differenti, ma la stessa meticolosità nel lavoro quotidiano.

Insigne? Non lo conosco di persona, ma so che in campo può essere molto pericoloso. Sta giocando un grande Europeo, è un giocatore molto tecnico e rapido che cerca sempre gli uno contro uno e il dialogo costante con i compagni. Noi ci difenderemo da squadra e attaccheremo da squadra, consapevoli della forza degli attaccanti dell’Italia. Con Jorginho abbiamo una chat fra giocatori del Chelsea come è normale. Ci vedremo martedì in campo, ma questo è il calcio: a volte, quando sei in Nazionale, affronti dei tuoi compagni di squadra. È una cosa naturale, come sarà normale che martedì daremo tutti il massimo per le nostre nazioni e per qualificarci alla finale. Jorginho è un grandissimo giocatore, ha dimostrato sia nel Chelsea che nell’Italia di essere importante per fare girare il gioco. Gli piace avere la palla e controllare la partita. È un giocatore intelligente: meno sarà protagonista martedì, più possibilità avremo noi di controllare la partita“.

