CALCIOMERCATO – Felipe Anderson smentisce l’indizio social: “Non possiedo un profilo Facebook personale”

Nella giornata di oggi sembrava fosse arrivato un indizio dai social circa il trasferimento di Felipe Anderson alla Lazio. Un ritorno che ha scatenato la gioia dei tifosi biancocelesti. L’indizio sembrava provenire da un profilo Facebook privato, che però è stato smentito dal diretto interessato. Felipe Anderson ha così scritto su Twitter: “Non possiedo un profilo Facebook personale, solo la mia fanpage”.

I DON’T OWN A PERSONAL FACEBOOK PROFILE, JUST MY FANPAGE https://t.co/RReKE1IJoT

EU NÃO POSSUO PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK, APENAS A MINHA FANPAGE https://t.co/RReKE1IJoT

— Felipe Anderson (@F_Andersoon) July 5, 2021