Calciomercato Lazio, dalla Turchia: Vitor Pereira approva l’acquisto di Vedat Muriqi al Fenerbahce. Contatti intensificati

Il mercato della Lazio deve prendere forma per regalare a Sarri, il prima possibile, alcuni colpi che permetterebbero di plasmare il suo 433 il prima possibile. Tra i giocatori che potrebbero partire da Roma c’è anche Vedat Muriqi, cui da tempo si parla di un possibile ritorno al Fenerbahce. Secondo quanto riportato dal portale turco fotoMac il nuovo allenatore del Fenerbahce avrebbe dato la sua approvazione all’acquisto di Muriqi, che rappresenterebbe il tipo di giocatore adatto al suo modo di giocare. Anche il giocatore kosovaro, che lo scorso anno non ha trovato spazio alla Lazio, gradirebbe il ritorno in Turchia, anche se rimane forte il nodo legato ai costi e ad una formula con cui si deve trovare un compromesso. Alla luce di questo il Fenerbahce avrebbe, dunque, deciso di intensificare i contatti per riprendere il suo ex attaccante.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: