CALCIOMERCATO – Luka Romero, crescono le quote di un suo approdo in biancoceleste

Crescono le quote per Luka Romero, il giovane classe 2004 che lascerà il Real Mallorca per approdare probabilmente in casa Lazio. Questo è quanto riferito dalla tv pubblica IB3. Trequartista che farebbe comodo a Sarri, ma non è da escludere anche un suo posto in Primavera. Su di lui ci sono anche Arsenal e Milan.

