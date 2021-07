CALCIOMERCATO – Questione portiere, Strakosha futuro incerto e cresce l’ipotesi Gollini

In casa Lazio si lavora anche per la questione portiere. Oltre una squadra da adattare al 4-3-3, c’è un Thomas Strakosha che ancora non è certo del suo futuro. La società può tentare un ultimo assalto per il rinnovo con adeguamento dell’ingaggio (contratto in scadenza nel 2022), ma la situazione è complicata. L’estremo difensore albanese in caso di mancato rinnovo potrebbe firmare dal prossimo gennaio con qualsiasi club. Secondo Calciomercato.it la Lazio dovrebbe virare su un altro profilo, in pole c’è Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Sembra in vantaggio su Alessio Cragno del Cagliari. L’estremo difensore nerazzurro, con l’arrivo a Bergamo di Juan Musso, avrà più concorrenza e starebbe pensando ad un trasferimento in club in cui poter giocare titolare. L’Atalanta chiede intorno ai 20 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra al momento ritenuta eccessiva dalla Lazio che però, con l’eventuale uscita di Correa, potrebbe avere nuove risorse per tornare alla carica.

