Casa Sarri, il nuovo mister della Lazio apre le porte della sua sala trofei: tra poco le sue prime parole su Sportitalia – VIDEO

Maurizio Sarri è pronto a rompere il silenzio. Questa sera sarà ospite di Alfredo Pedullà a Sportitalia, la sua prima apparizione da allenatore della Lazio. In attesa delle sue parole in trasmissione alle ore 23:00, il tecnico toscano ha aperto le porte della sua sala trofei al noto esporto di mercato, che lo intervisterà tra pochi minuti. “Tu sei il primo giornalista che entra qui, per quanto mi riguarda sarai anche l’ultimo. Vi aspetto alle 23 su Sportitalia insieme ad Alfredo”, queste le parole di Sarri nel video postato sui social da Michele Criscitello, Ad della trasmissione.

Questo il video:

