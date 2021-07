CdS | Attesa Basic, ma Tare fiuta il crac Kamara

È spuntato il nome di Boubakar Kamara, mediano del Marsiglia classe ’99 e l’assist per l’assalto arriva dalla scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2022. Mancano dodici mesi, si è impuntato e ha rifiutato il rinnovo. Ventidue anni ancora da compiere ma già 96 presenze in campionato e 5 in Champions League. Alto 184 centimetri, grandi doti di interdizione e forza nelle gambe. Francese di origini senegalesi, non è ancora riuscito ad esordire nella selezione maggiore. Piace anche al Milan, ci sarebbe da battere la concorrenza dei rossoneri. La Lazio ci pensa e sul piatto potrebbe mettere il cartellino di Gonzalo Escalante. Ha ancora 4 anni di contratto, non dispiace a Maurizio Sarri ma il sacrificio varrebbe la pena. Naturalmente andrebbe aggiunto un conguaglio economico per chiudere l’affare. In Ligue 1 interessa anche Toma Basic, e anche in questo caso le condizioni sono favorevoli. Il suo contratto scade nel 2022 e in più il Bordeaux è stato retrocesso d’ufficio in seconda divisione. Dall’esito del ricorso dipenderà anche il futuro di vari giocatori, tra cui quello del croato. C’è da limare la distanza economica. La Lazio offre 6,5, il Bordeaux ne chiede 9. Lotito e Tare non hanno fretta e attendono gli sviluppi della situazione. Basic avrebbe già trovato un’intesa di ingaggio con la Lazio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

