CdS | Auronzo, convocazioni per 28 giocatori: Lukaku in bilico

Mercoledì, giovedì e venerdì visite mediche e test. È il programma che aspetta la Lazio, non dovrebbero svolgersi allenamenti a Formello, solo ad Auronzo. Il primo è fissato il 10 pomeriggio. La squadra partirà di mattina per il Veneto, pranzerà nel quartier generale auronzano, riposerà e a metà pomeriggio scenderà in campo. Sarri è atteso a Roma tra mercoledì e giovedì, lui e lo staff si sottoporranno alle visite mediche. Non è ancora chiaro il numero dei convocati, ma non dovrebbe superare le 28 unità. L’elenco sarà svelato nei prossimi giorni, è da chiarire se saranno inseriti alcuni prestiti rientrati da Salerno. Alla base è tornato anche Lukaku, che ha ancora un anno di contratto. Sarà la prima Lazio senza Lulic e Parolo. Si aggregheranno alcuni baby, tra cui Raul Moro, ormai ex Primavera. La presentazione del tecnico non è ancora definita, se non arriverà a Roma tra l’8 e il 9 sarà organizzata direttamente ad Auronzo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

