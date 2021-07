CdS | Correa, Psg o Tottenham. Lazio, Brandt o Sarabia

Si apre oggi la settimana del raduno, scatterà mercoledì, si concluderà con la partenza di Auronzo (10 luglio). Sarri arriverà a Roma in settimana ma non è detto che arrivino acquisti nei prossimi giorni. Tare è vicino alla definizione dell’accordo per Hysaj: si attende la firma. La Lazio però deve vendere, è necessario per riportare in attivo il saldo dell’indice di liquidità con Correa chiave di molte operazioni. Il Psg sembra in pole ma occhio al Tottenham. I francesi hanno offerto 20 milioni più Sarabia, il quale annullerebbe l’arrivo di Brandt perché un posto in attacco sarà di Felipe Anderson (trattativa aperta con il West Ham, offerta di 7 milioni). Lotito per la cessione del Tucu vorrebbe incassare solo il cash. Spera che il Tottenham si faccia avanti ma non andrebbe oltre i 30 milioni. Brandt costa 25-30 milioni, ma sembra che il Dortmund si stia convincendo per il prestito, non ancora chiaro se con diritto o obbligo di riscatto. Per Sarabia il nodo è l’ingaggio (5 milioni) e il Decreto Crescita non aiuterebbe così tanto la Lazio. L’operazione Felipe Anderson difficilmente sarà chiusa in settimana, potrebbero occorrere quantomeno dieci giorni per rivederlo in campo. Sarri per il momento dovrà accontentarsi di Hysaj, che verrà utilizzato a sinistra e firmerà un quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione. Lulic è stato congedato, Fares è sul mercato (Cagliari o Torino). Hysaj è l’unico acquisto che potrebbe presentarsi al raduno, a meno di sorprese, sempre legate al futuro di Correa. Lo riporta il Corriere dello Sport.

