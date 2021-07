CdS | Ecco l’estate della Lazio di Sarri: prima Auronzo, poi la Germania

Dopo Auronzo di Cadore, la Germania. Non è ancora ufficiale ma è molto più che un indiscrezione. Sarà suddivisa in due tappe l’estate di Sarri, per gettare le basi di un’annata che tutti a Formello sperano sia da ricordare. Probabile che la sede designata sia ancora una volta Marienfeld, a pochi passi da Colonia. Sarebbe la quarta volta in questa location, dopo quelle con Pioli nel 2014 e Inzaghi nel 2018 e nel 2019. In due precedenti su tre alla fine di quelle stagioni i biancocelesti si sono qualificati per la Champions League. In quello restante hanno centrato la vittoria della Coppa Italia. La squadra dovrebbe partire alla volta della Germania tra l’1 e il 2 agosto e lì resterà per circa una settimana, probabilmente disputando almeno un’amichevole. Come spiegato nella conferenza stampa di venerdì al Training Center di Formello, i giocatori di Sarri soggiorneranno ad Auronzo dal 10 al 28 luglio. Giocheranno quattro amichevoli, tutte alle 18:30. Il 17 luglio on l’Auronzo, il 20 con il Belluno, il 23 con la Triestina e il 27 con il Padova. Sempre ad Auronzo potrebbe andare anche la Lazio Women, fresca di promozione in Serie A. Lo riporta il Corriere dello Sport.

