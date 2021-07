GdS | Salernitana, oggi la documentazione all’esame Covisoc

Domenica di studio e lavoro quella di ieri per i legali della Figc. La decisione sul futuro della Salernitana è attesa tra appena due giorni. Si tratta del nuovo piano per il trust, volto a rispondere alle richieste della federazione perché sia garantita indipendenza tra le parti. Alla società era già stata concessa una proroga per adeguare il piano. Qualche passo avanti è stato fatto. Sono stati confermati i sei mesi di tempo per la vendita pena l’esclusione dal campionato come richiesto dalla Figc e i ‘guardiani’ sono scesi da due a uno. Qualcosa in più si saprà oggi, quando si riunirà la Covisoc per verificare l’indipendenza economica del trust. Quel che è certo è che non sono ammesse approssimazioni. A Salerno si aspetta, ma con cautela. Il d.s. Fabiani non deve aver gradito il salto in avanti dell’avvocato del club Gentile che sabato aveva parlato di “Salernitana in A al 100%”. Sul sito del club, senza fare nomi, ha detto: “Tali dichiarazioni sono state rilasciate a mero titolo personale e sono destituite di qualsivoglia fondamento”. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: