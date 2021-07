Il Messaggero | Il Mago Luis Alberto dà le carte: “Italia-Spagna sfida apertissima, chi passa vince l’Europeo”

In vista della semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna, che andrà in scena martedì 6 luglio a Wembley, il centrocampista biancoceleste Luis Alberto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un’intervista concessa a Il Messaggero. Queste le sue dichiarazioni:

“Che gran partita, chi va in finale può vincere l’Europeo. Sono due squadre che giocano a pallone come piace a me, ma devo essere sincero, non so proprio chi potrà vincere. È una partita apertissima, a qualunque risultato, per me non c’è una favorita. Gli azzurri sono forti, hanno davvero un bel centrocampo, ma lo siamo pure noi, e neanche poco. La sfida si giocherà lì, ne sono sicuro. E sono convinto che chi riuscirà a passare e andare in finale, vincerà questo Europeo”.

