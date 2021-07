Il Tempo | Giù le mani da Immobile

Bersaglio Immobile: facile da colpire, difficile da spostare perché lui è sempre là, al centro dell’attacco azzurro. Il c.t. Mancini gli rinnova la fiducia, fin qui ben ripagata con 2 gol, un assist e prestazioni significative. L’ultima contro il Belgio è stata bollata da tutti in senso negativo, ma Immobile ha tenuto botta, entrando nell’azione del primo gol, reclamando un rigore clamoroso che soltanto il gol di Barella ha reso invisibile agli occhi del Var. Tra i dardi infiammati che gli sono stati scagliati addosso , anche la critica con l’accusa di essere egoista. La sfida con la Spagna potrebbe essere la partita giusta per Immobile; il prolungato possesso degli spagnoli e la linea di difesa piuttosto alta creano i giusti presupposti per attaccare la profondità , ed è ciò che l’attaccante azzurro sa fare meglio. Domani sera il centravanti sarà costretto a convincere ancora una volta gli scettici e gli agnostici del pallone. Eppure i numeri parlano per lui, nelle ultime stagioni è stato uno dei migliori cannonieri europei, lo scorso anno ha vinto la Scarpa d’Oro e questi Europei sono la vetrina ideale per confermarsi in maniera definitiva. Lo riporta Il Tempo.

