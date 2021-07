Italia, Maccarone su Immobile: “Ciro non si discute, ci possono stare le partite no. Sicuro che alla prossima si riscatterà”

Siamo alla vigilia di Italia-Spagna. Domani dalla sfida di Wembley uscirà la prima finalista di Euro2020. Mercoledì invece Inghilterra-Danimarca decreterà la seconda. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, per parlare di Nazionale e non solo, è intervenuto Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli. Queste le sue parole sulle sensazioni in vista della sfida di domani sera: “Sensazioni positive, perché abbiamo fatto una grande partita con il Belgio, abbiamo rischiato poco. E’ vero che non abbiamo creato tanto, ma abbiamo fatto un buon calcio, tanta personalità e abbiamo sofferto nel momento che c’era da soffrire. E’ stata una grande Nazionale e quindi siamo molto fiduciosi”.

Infine, da ex centravanti, non poteva mancare la domanda su Ciro Immobile, se si aspetterebbe qualcosa in più. Questa la sua risposta: “Ci possono stare le partite no, che magari sbagli anche le cose più semplici. Immobile non si discute, ci sta avere una partita storta, ma sono sicuro che si riscatterà nella prossima partita”.

