Italia-Spagna, Dani Olmo: “Azzurri forti e completi come squadra, ma noi siamo cresciuti molto”

Alla viglia della semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna, l’esterno spagnolo Dani Olmo ha parlato in un’intervista rilasciata al quotidiano Marca. Nel suo intervento, ha commentato la sfida in programma domani alle 21:00 a Wembley, esprimendo la propria opinione sulla Nazionale di Roberto Mancini.

Queste le sue parole:

“Un mese fa avrei creduto ad una Spagna in semifinale? Probabilmente no. Ma siamo qua con merito e ora ci aspetta una grande sfida contro l’Italia. Il gruppo è la forza della Spagna, abbiamo creato un gruppo incredibile. Siamo arrivati lontano ma ora manca la parte più importante, ma siamo fiduciosi e vogliamo ottenere il massimo. Contro la Svizzera abbiamo avuto tante occasioni, soprattutto ai supplementari. Poi ai rigori ci siamo arrivati con fiducia. Qualcuno dice che i rigori sono una lotteria ma non è così. Anche i rigori si possono allenare. Wembley?Una grande palcoscenico per una partita di grande livello. Dovremo esserne all’altezza. E’ uno stadio da grandi momenti, giocarci una fase finale è un sogno”. L‘Italia la conosciamo bene. Barella, Chiesa… La squadra è molto forte e lo ha dimostrato, ma noi siamo pronti. E’ una squadra completa, che sta giocando a buon livello dal primo giorno. Noi però siamo cresciuti tanto, sia individualmente che come squadra”.

