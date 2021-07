Mancini su Immobile: “E’ la scarpa d’oro, il più criticato spesso risolve partita e torneo”

Il ct della nazionale Roberto Mancini, alla vigilia della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna, ha parlato in conferenza toccando diversi temi tra cui anche quello inerente ad Immobile e le critiche che sta ricevendo. Queste le sue parole: “Immobile è la Scarpa d’Oro, è tra chi ha segnato di più negli ultimi anni. E in un Mondiale o in un Europeo il più criticato spesso risolve partita e torneo… Sarà una bella partita: loro hanno giocatori di talento, noi anche, alla fine ne verrà fuori una bella gara. Belotti? Ha preso un colpo col Belgio e ieri non lo abbiamo rischiato. Toloi in allenamento ha preso un colpo, ma entrambi per domani ci saranno. Wembley pieno? E’ ingiusto che non ci siano tifosi da Italia e Spagna. Però è chiaro sia meglio giocare davanti al pubblico che davanti a poche persone, è il bello dello sport. Però trovo ingiusto che non ci siano metà italiani e metà spagnoli. Spagna? Sarà difficile, anche se la Spagna è diversa dal Belgio. Non sarà una gara come quella ma con tante difficoltà. Con l’Austria è stata difficile perché era la prima a eliminazione diretta ma anche per la loro aggressività. Domani lo sarà ugualmente ma sarà difficile, la Spagna è straordinaria da anni anche se adesso c’è stato un ricambio e son più giovani. Hanno un tecnico bravo e giocatori bravissimi”.

