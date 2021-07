Serie B, ecco i pacchetti disponibili su Helbiz per vederla

Dopo l’ufficialità di giugno riguardante la Serie B che sarà visibile anche sulla piattaforma Helbiz, società ecosostenibile italiana nata nel 2017 e nota per l’affitto dei monopattini elettrici in alcune città italiana, la stessa società ha reso noto i pacchetti che riguardano la Serie B e con cui sarà possibile vederla sulla piattaforma. Chi ha già l’abbonamento Unlimited di Helbiz non dovrà pagare nulla, mentre chi non lo ha può approfittare dell’offerta di 4,99 euro al mese, di cui 4 verranno restituiti all’abbonato con una formula di cashback, da spendere nel noleggio di mezzi di trasporto, o uno annuale a 49,99 euro, di cui 30 verranno restituiti per il noleggio. La Serie B, dunque, ha deciso di non concedere l’esclusiva a nessuno, unico caso al momento, ma con la speranza di un ritorno negli stadi.

