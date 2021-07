SOCIAL | 5 luglio 1987, Poli decide Lazio-Campobasso e i biancocelesti si salvano: il ricordo del club | VIDEO

Sono passati esattamente 34 anni da quello storico 5 luglio 1987. La Lazio si giocava la permanenza in Serie B nello spareggio contro il Campobasso. Sfida che si concluse con la vittoria dei biancocelesti per 1-0 grazie alla rete, al 53°, di Fabio Poli e salvezza raggiunta. Per ricordare quella storica partita allo Stadio San Paolo di Napoli, la Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto ripercorrere le immagini salienti di quel Lazio-Campobasso, dalla rete, di testa, di Poli, alla gioia finale al triplice fischio.

