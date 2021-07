Spagna, Luis Enrique: “Sarabia in dubbio, azzurri dominanti sul campo. Rivincita? Amo tutto dell’Italia”

Mancano poco meno di 24 ore alla sfida tra Italia e Spagna, valida per le semifinali di Euro2020. Gli azzurri di Roberto Mancini si apprestano ad affrontare La Roja, nel palcoscenico di Wembley alle ore 21:00. In merito all’incontro di domani, il tecnico della nazionale spagnola Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa: commentando la gara contro l’Italia, e facendo il punto sugli indisponibili della propria rosa. Non mancano ovviamente i riferimenti agli anni vissuti in Italia sulla panchina della Roma.

Queste le sue parole riportate da TMW:

“Ho sempre sentito supporto da parte della dirigenza, è un piacere poter rappresentare la Spagna in quanto ct come è stato in quanto giocatore. Ho un contratto fino alla fine del Mondiale, sento il supporto di tutti. Spetta agli altri giudicare il mio operato, sono tranquillo sul mio lavoro, cerco di dare sempre il 100%, sono circondato da ottimi professionisti, ho questa fortuna. Riguardo la Rosa c’è stato ricambio di giocatori che cambiano a prescindere da nome e società per le quali giocano. E’ sempre quel che ho provato a fare da quando sono ct della Nazionale spagnola. Voglio dar valore a questo passggio del turno. E’ impossibile sottovalutare l’occasione, non siamo esperti in quanto Nazionale, Essere in semifinale e come lo abbiamo fatto… Ora la gara di domani è una grande occasione, i giocatori avranno tempo per pensare alla partita. Davanti c’è un grande obiettivo e dovremo essere al cento per cento. Non parlerei di fame ma di un gruppo che ha dimostrato voglia di far parte dell’undici di partenza. Non so se sia fame ma è un buon approccio, ogni buona squadra ha questa caratteristica. Dovremo limare i nostri difetti per creare un buono spirito di gruppo. La fame è sinonimo di voglia di fare qualcosa di importante. Sono un leader ma non scendo in campo, quelli importanti per le vittorie sono i ragazzi che giocano, che scendono in campo. Ce ne sono tanti in gruppo, la difficoltà è pressare, fare gol, stare attenti ai movimenti degli avversari e abbiamo tanti giocatori che sanno fare queste cose. Se dovessimo andare in finale sarebbe per merito loro”.

“Indisponibili? Laporte non si è allenato ieri ma ha semplicemente recuperato. Ha preferito recuperare, ma sono tutti a disposizione. Sarabia no, non ha fatto questa trasferta. Tutti stanno bene, poi tutti vogliono essere in campo domani sera”. Laporte è stato convocabile, ha iniziato a mettere in mostra tutte le sue qualità. E’ un ottimo difensore dal punto di vista offensivo e difensivo. I nostri difensori devono essere calmi per costruire da dietro, per trovare il centrocampista libero. Ma lui è bravo di testa, è forte fisicamente, sa usare i due piedi, è veloce, gioca in avanti, in copertura. E’ un ottimo difensore e siamo contentissimi che Aymeric abbia deciso di rappresentare la Spagna”. Thiago Alcantara è un bravo giocatore, ottimo. Tutti conoscono le sue qualità, però abbiamo una squadra forte. Io cerco di dare minutaggio a tutti quanti, lui ha esperienza e siamo felici di averlo. Poi devo fare delle scelte e le mie decisioni parlano chiaro”.

“Non ci siamo allenati a Wembley per proteggere il manto erboso e lo stesso a Copenhagen. E’ una seduta bella per i giocatori, è un peccato ma capiamo la priorità. L’Inghilterra potrebbe arrivare in finale e ci sarebbero tanti tifosi inglesi allo stadio. A prescindere da questi fattori è una situazione particolare, spero ci siano tifosi sia italiani e spagnoli allo stadio più che inglesi. Non possiamo gestire questa situazione ma non disperdiamo troppe energie a parlarne”.

“Il gioco dell’Italia? E’ un argomento fondamentale, siamo tra i leader come possesso ma anche loro vogliono dominare il gioco. E’ la prima battaglia da vincere in campo, loro sono bravi anche in non possesso e lo si è visto durante il torneo. Si trovano a loro agio con la palla, se dovessimo fare un altro gioco potremmo adattarci ma preferiremmo avere più possesso palla. Tutte le Nazionali tendono ad avere tanti giocatori in mezzo e a dare spazio sugli esterni ma vale per tutti, per qualsiasi gara a eliminazione diretta. Sfrutteremo il gioco collettivo per dare ampiezza e creare problemi all’Italia ma il corridoio centrale è il percorso più veloce per arrivare in porta… L’importante sarà gestire bene il possesso palla e stancare gli avversari. Bonucci e Chiellini sono due giocatori importanti, con esperienza, ma non scelgo l’undici in base a chi gioca di loro. Sono concentrato su cosa facciamo noi in campo. E’ chiaro, mi piacerebbe che ci fosse Leonardo Spinazzola ma più giocatori bravi ci sono in campo e meglio è per il calcio in generale. Riguardo la mia avventura italiana, dieci anni fa eravamo più giovani ma cercavo di fare calcio propositivo allora e ora altrettanto, è la mia identità. Se domani vinciamo sarà una grande cosa per noi ma se dovesse farlo l’Italia, in modo giusto, tiferò per l’Italia in finale. Una rivincita con l’Italia? Sono andato via per una mia decisione, la Roma voleva che rimanessi in società. E’ stata una mia decisione, non c’è rivincita. L’Italia è un paese che mi piace tanto, cerco sempre di visitarla: è bello giocare contro l’Italia, ci giocheremo anche a ottobre, in Nations League. Per me è sempre un piacere. De Rossi l’ho sentito due-tre settimane fa al telefono, sarò contento di salutarlo di nuovo. Sulla gomitata di Tassotti e sul conto in sospeso con l’Italia “Ma no, è passato tanto tempo, ho anche parlato con Mauro a volte durante gli anni. Questo fa parte del passato, della nostra storia calcistica”.

