Spagna, Pedri: “Sia noi che l’Italia abbiamo qualità. Sfida a centrocampo fondamentale per vincere la partita”

Il centrocampista dell Nazionale spagnola Pedri, ha parlato in conferenza stampa in merito alla sfida di domani contro l‘Italia. sale l’attesa tra tifosi e giocatori, per una semifinale tutta da vivere.

Queste le sua prole:

“Ho sempre detto che amo il calcio, che mi piace giocare. Però sono d’accordo con quel che ha detto Guardiola, sono tante ma mi piace il calcio. Momento clou? Ricordo il mio esordio a Las Palmas, in Segunda, credo sia normale per ogni giocatore. Appena i tifosi iniziarono a darmi affetto, sono cresciuto. Sto lavorando al mio rapporto con il gol, vorrei migliorare, vorrei avere possibilità di segnare. Sono concentrato su questo, compagni e mister me ne parlano, vorrei fare qualche passo in avanti. Avere Thiago Alcantara come esempio è una fortuna, come giocare al suo fianco. Vederlo in allenamento è bello, ha grande qualità e tutti lo vedono sempre. Oltre a Thiago ho ottimi compagni in rosa”.

“Italia? A centrocampo entrambi i reparti sono forti, sia noi che l’Italia abbiamo qualità. Sarà una sfida molto combattuta in mezzo al campo, chi vincerà la sfida a centrocampo potrà vincere la partita”.

