Stadi, De Laurentiis: “Riapriamo al 100% a chi ha il passaporto vaccinale”

Nel corso di un forum sul riscatto sociale attraverso lo sport al Centro Commerciale Jambo, a margine della presentazione di una mostra fotografica su Maradona, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto in collegamento telefonico. Ecco le sue parole in merito all’apertura degli stadi: “Sto andando a Milano per una riunione molto importante perché il 25% negli stadi è una fregnaccia. Io dico di aprire al 100% a chi ha il passaporto vaccinale, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano”.

