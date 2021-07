Svelata la nuova maglia gara Away del Portiere della Lazio | FOTO

Due giorni dopo la pubblicazione del modello home della Lazio per la prossima stagione, ecco come sarà la maglia del portiere Away, quella che l’estremo difensore indosserà con le seconde maglie. Un modello che segue quello della maglia home di colore giallo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: