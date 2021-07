Tanti auguri Hernan Crespo. L’ex Lazio spegne 46 candeline

Oggi 5 Luglio è il compleanno di un ex Lazio: si tratta di Hernan Crespo, che compie 46 anni. L’attuale allenatore del San Paolo, reduce dalla vittoria del campionato in Brasile, ha vestito la maglia biancoceleste per due stagioni, vincendo una Supercoppa Italiana alla prima partita da titolare ed il titolo di capocannoniere alla prima stagione nella capitale, con un totale di 26 gol.

