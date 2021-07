Bruno Longhi: “Sarri ha tutto per far bene alla Lazio. Immobile? Deve segnare e cancellare le critiche come Paolo Rossi”

Il giornalista Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di TMWRadio toccando diversi temi, tra cui quello legato a Sarri e la Lazio. Queste le sue parole: “Sarri? I presupposti ci sono, sa far giocare bene le sue squadre. E’ un maestro, è lui che ha fatto funzionare bene le sue squadre. Ha i giocatori adatti al suo gioco, sono contento che torni Felipe Anderson e sfrutterà Lazzari. Ha tutto per far bene, a patto che abbia quella panchina larga che Inzaghi non ha avuto. Immobile in nazionale? Mancini ha detto queste cose nel giorno dell’anniversario dei gol di Rossi al Brasile nel 1982. In quell’occasione Rossi cancellò le critiche piovute dopo il girone agli azzurri. Chissà che non succeda anche stavolta. Ha un solo modo per farlo, andare in gol”.

