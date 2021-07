Euro 2020, Eriksen e i paramedici che lo hanno salvato invitati alla finale dalla UEFA

La UEFA si è resa protagonista di un gran gesto nei confronti di Christian Eriksen e dei paramedici che lo hanno salvato in quel di Danimarca–Finlandia. L’organismo calcistico europeo ha invitato Eriksen, la moglie, e i soccorritori, che hanno sventato la tragedia il 12 Giugno, alla finale di Euro 2020. Uno dei paramedici, Peder Ersgaard, ha commentato a Fagbladet l’invito. Ecco le sue parole: “Sono eccitato come un bambino la vigilia di Natale. Sono fiero del mio lavoro, così come di quello dell’intero team. Non è stato lo sforzo di una sola persona. Ora mi piacerebbe vedere Danimarca-Italia in finale“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: