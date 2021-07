Euro 2020, oltre 45 milioni di post Facebook dall’inizio del Campionato

Martedì 6 luglio 2021 – Durante il Campionato di Calcio 2020, i tifosi si sono ritrovati su Facebook e Instagram per seguire i loro giocatori e le loro squadre preferite, connettersi con altri fan e discutere di ogni azione di gioco. Ad oggi, sono oltre 45 milioni i post su Facebook che trattano degli Europei di calcio.

Con solo quattro squadre rimaste in gara, l’Inghilterra è quella che dimostra di avere i fan più attivi rispetto agli altri Paesi.

In generale, i tifosi parlano su Facebook soprattutto della propria Nazionale, ma anche delle squadre avversarie.

Tra i tifosi tedeschi, ad esempio, l’Inghilterra è stata la squadra più discussa, così come nel Regno Unito si sono condivisi per lo più post dedicati alla Germania.

La Spagna guarda già alla semifinale e i tifosi spagnoli discutono in particolare dell’Italia.

In Italia, la maggior parte delle conversazioni ha riguardato l’Austria, avversaria agli ottavi.

In Francia si è parlato soprattutto del Portogallo, durante la sfida che le ha viste avversarie nei gironi

Dopo essere stata eliminata dalla Svizzera, la Francia è stata la squadra più discussa del Campionato, mentre la partita più chiacchierata dei quarti di finale è stata quella tra Belgio e Italia.

Cristiano Ronaldo è il capitano di cui si è parlato di più durante questo Campionato, nonostante la sua squadra sia stata eliminata agli ottavi di finale. Al secondo posto tra i capitani più menzionati nelle conversazioni, Harry Kane, che ha portato il suo team alle semifinali. Ecco la top 5:

Cristiano Ronaldo, Portogallo

Harry Kane, Inghilterra

Marcus Berg, Svezia

Manuel Neuer, Germania

Simon Kjaer, Danimarca

Proprio durante EURO 2020, il capitano del Portogallo, Cristiano Ronaldo, ha raggiunto un altro traguardo, diventando il giocatore di calcio più popolare su Instagram, superando i 300 milioni di follower. Il suo post su Instagram per celebrare il momento è uno dei più discussi di questo Campionato.

Per aiutare i fan a sostenere il loro team, Instagram ha lanciato un nuovo filtro AR, in partnership con Arno Partissimo, che permette ai tifosi di sostenere le loro squadre preferite prima, durante e dopo la partita. Ogni Paese partecipante ha il suo filtro personalizzato con colori e bandiere che i tifosi possono condividere con gli amici. Le persone possono cercare il filtro su Instagram e salvarlo nella propria galleria o scaricarlo direttamente.



Come trovare il filtro su Instagram:

Sulla parte alta a destra dello schermo, fai clic sul pulsante “più” per creare una Storia o un Reel In basso, scorri verso destra fino a trovare la lente di ingrandimento e fai clic su “Esplora effetti” Nella sezione ricerca scrivi ”Squadre di Calcio” e seleziona il filtro ideata da ‘Arno’ Questo filtro può essere utilizzato anche per i Reel: basta creare un Reel, fare clic sull’icona ‘effetti’ e cercare il filtro

“A causa della pandemia, è difficile per i tifosi spostarsi tra Paesi europei per sostenere le proprie squadre. Grazie a Facebook e Instagram i fan hanno trovato un luogo dove potersi riunire, condividere le proprie opinioni sui giocatori, celebrare i loro team e confrontarsi in diretta durante le partite di calcio”, ha commentato un portavoce di Facebook.

Altri dati interessanti:

Facebook è la comunità di tifosi sportivi più grande al mondo:

Oltre 700 milioni di persone seguono una pagina sportiva su Facebook

Oltre 400 milioni di persone seguono una pagina di calcio su Facebook

Oltre 400 milioni di persone seguono un account di sport su Instagram

In Italia, oltre 1,5 milioni di persone fanno parte di uno o più degli oltre 25mila Gruppi Facebook dedicati al calcio.

