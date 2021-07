Euro2020, l’Italia va in finale

Termina la semifinale tra Italia e Spagna. L’Italia in finale e incontrerà la vincente della partita di domani tra Inghilterra e Danimarca. Nel secondo tempo, la Nazionale va in vantaggio grazie al goal di Chiesa (60′); gli spagnoli rispondono con Morata che trova la rete del pareggio al minuto 80. La gara prosegue e, dopo i minuti supplementari, si va ai rigori. Risultato 4-2, l’Italia vola in finale.

