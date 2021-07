GdS | Sarri-Brandt: trattativa decollata per il prestito alla Lazio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la pista che vorrebbe il centrocampista Julian Brandt alla Lazio si fa sempre più calda. Il Borussia Dortmund ha appena venduto Sancho al Manchester United per circa 85 milioni (più bonus), motivo per il quale non c’è necessità di incassare subito altro denaro. I gialloneri hanno anche già iniziato il ritiro e il nuovo tecnico Rose si è detto pronto a rilanciare il giocatore dopo le difficoltà degli ultimi anni. In realtà però Brandt vorrebbe una nuova avventura, solo se non dovessero arrivare offerte convincenti (per lui e per il club) resterebbe rimettendosi in gioco. Il Dortmund è pronto a dare il giocatore in prestito, ma vuole la garanzia (e non si accontenta di meno) che i soldi arriveranno. I tedeschi chiedono quindi l’obbligo di riscatto, al massimo un prestito particolarmente oneroso, come fosse la prima rata per il cartellino. Dopo un paio di stagioni in chiaroscuro il giovane centrocampista ha solo bisogno di rilanciarsi. Il tecnico toscano, intervistato da Sportitalia, è stato chiaro: “L’idea di fondo sarebbe il 4-3-3, poi vediamo cosa porterà il mercato. Attualmente, infatti, in rosa non ci sono esterni alti. Qualcosa bisogna cambiare”. E la Lazio sta cercando di risolvere il problema: se sulla destra si fa sempre più concreto il ritorno di Felipe Anderson, Julian Brandt continua a piacere come esterno sinistro e può rivelarsi il tassello giusto per la sinistra.

