Il Tempo | Tre acquisti pronti per Sarri

La parola d’ordine è qualità. Luglio appena iniziato, il mercato della Lazio entra nel vivo. Le carte sono quasi tutte scoperte, ora non resta che chiudere i primi colpi. Tre nomi in ordine sparso: Felipe Anderson, Hysaj e Luka Romero che Sarri vorrebbe giá in ritiro. Il baby talento argentino con triplo passaporto potrebbe essere ufficializzato già in settimana. Classe 2004, liberatosi dal Maiorca, tra giovedì e venerdì effettuerà le visite mediche in modo da poter partire insieme ai nuovi compagni per Auronzo. Si tratta del più giovane debuttante nella storia della Liga ed è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua età. Altro parametro zero è Hysaj. A breve la firma sul contratto con i biancocelesti: accordo che dovrebbe essere fino al 2025, con ingaggio leggermente inferiore ai due milioni più bonus. Molto più di un indizio social quello lanciato da Felipe Anderson su Facebook. Nonostante il brasiliano abbia corretto il tiro nel pomeriggio di ieri, dal suo account privato erano state pubblicate tre emoticon inequi vocabili. Un pallino bianco, uno celeste e l’aquila. Il ritorno di FA7 sembrerebbe questione di ore. La trattativa con il West Ham è avviata sulla base di una doppia proposta: la prima è l’acquisto a titolo definitivo per 7 milioni di euro, oppure una cifra più bassa (poco meno di 3 milioni) con percentuale del 50% sulla futura rivendita in favore degli Hammers. Il suo vecchio compagno, Marco Parolo, ne ha parlato con toni entusiastici: “Conosce l’ambiente, sa come muoversi e cosa può dare e cosa viene richiesto a un giocatore alla Lazio“. Si attendono novità poi su Toma Basic. Il calciatore croato potrebbe svincolarsi dal Bordeaux, dopo la retrocessione in Ligue2 dei francesi a causa di problemi finanziari. La Lazio ha trovato l’accordo con il giocatore per cinque anni a 1,5 milioni a stagione. Per la porta, in caso di cessione di Strakosha, si continua a seguire Gollini. Intanto ieri Luiz Felipe si è presentato in Paideia per degli accertamenti strumentali: si sta mettendo alle spalle i problemi alla caviglia, con Sarri cercherà la consacrazione. Il Tempo/Daniele Rocca

