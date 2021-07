Italia, Claudio Ranieri: “Della Nazionale di Mancini mi piace tutto, sembra una squadra di club. Immobile? Io lo farei giocare”

Il giorno è arrivato. Questa sera, a Wembley, si giocherà la prima Semifinale di Euro2020, con l’Italia protagonista che affronterà la Spagna. Claudio Ranieri, che in questa stagione ha allenato la Sampdoria, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Messaggero, per parlare proprio della Nazionale, della sua evoluzione e cosa piace all’ex allenatore blucerchiato della squadra di Mancini. Queste le sue parole: “La Nazionale di Mancini lo sta dimostrando, proponendo un bel calcio, una mentalità diversa. Noi abbiamo tecnici all’avanguardia, capaci di aiutare anche il calcio degli altri paesi. E guardi l’Inghilterra che passi avanti ha fatto. Cosa mi piace? Tutto. Lo spirito, l’allegria, il modo di giocare, di palleggiare in fase difensiva nei momenti di difficoltà. Mancini è l’artefice di questa bella armonia che si respira, la sua Nazionale sembra una squadra di club”.

Poi, alla domanda su chi è l’uomo simbolo, la faccia di questa Nazionale, Ranieri non ha dubbi: “Penso Chiellini. Lo conosco per averlo allenato alla Juve, l’ho trasformato da terzino a centrale. E’ forte, intelligente, ha carattere, una guida forte”.

In conclusione, si è parlato anche di Ciro Immobile e di come un allenatore lo deve gestire dopo una partita sottotono: “Non conta la gara precedente, ma come vive l’attesa della successiva. Se è concentrato, sorridente non ci sono problemi; se teso, si allena male, allora meglio che stia fuori. La scelta dipende dalla sensibilità dell’allenatore nel notare questo aspetto. Io lo farei giocare”.

