Italia-Spagna, Fàbregas: “Stasera a Wembley una finale anticipata, sono le due Nazionali più forti del torneo”

Mancano poco più di nove ore al fischio d’inizio di Italia-Spagna, gara importantissima che permetterà ad una delle due di approdare in Finale di Euro2020. La squadra di Mancini viene dall’ottima vittoria in Germania contro il Belgio (2-1), mentre la Nazionale di Luis Enrique, ai Quarti, ha sconfitto la Svizzera ai calci di rigore. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto un grande centrocampista che ha fatto la storia della Spagna: Cesc Fàbregas. Queste le sue parole in ricordo dei suoi successi con la maglia della Nazionale: “Ho bellissimi ricordi del mio percorso con la Nazionale spagnola, non potrei certo non averli dopo tutto quello che ho vinto e i campioni illustri con cui ho giocato”.

Sulla partita di stasera, lui che di Italia-Spagna ne ha giocati, non ha dubbi: “Quella di stasera a Wembley sarà una finale anticipata. Mi aspetto una partita molto equilibrata e combattuta, perché in campo si affronteranno le due Nazionali più forti dell’intero torneo. Su questo non ho alcun dubbio. Chi vince oggi sarà campione d’Europa? Io penso di sì. A Wembley ci aspetta un partidazo, godiamocelo!”.

Infine, ecco il pensiero di Fàbregas sull’Italia di Roberto Mancini: “Mi piacciono molto, il ct Mancini ha costruito una bella squadra e gli azzurri stanno andando forte sia fisicamente che mentalmente. Quello con la Spagna sarà un gran bel test. Similitudini con la Spagna o il Barcellona di Fàbregas? Ogni squadra è fatta a modo suo e ogni calciatore è differente dagli altri, ma dal mio punto di vista è sicuramente stimolante vedere che un modello di gioco incentrato sui giocatori dal baricentro basso può ancora trionfare nel calcio attuale. Qualche similitudine c’è”.

